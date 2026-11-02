Perú reafirma su liderazgo como el segundo mayor exportador y productor mundial de palta

Perú reafirmó su posición como el segundo productor y exportador mundial de paltas, superado por México, al registrar envíos por 1,342.8 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, lo que representó un crecimiento del 8.6% respecto al mismo periodo del año previo, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Dicho logro se alcanzó en un contexto en el que las agroexportaciones totales del país superaron los 8,300 millones de dólares a agosto, creciendo un 2.3%. En términos de volumen, los despachos alcanzaron las 719,425 toneladas, un 1.7% más que las 707,118 toneladas de 2025, mientras que el valor unitario promedio subió de 1,749 a 1,866 dólares por tonelada (6.7%).

El Midagri destacó que Países Bajos encabezó los destinos con el 36.7% del total (492.6 millones de dólares, un 22.9% más), seguido por España con el 19.8% (266.5 millones de dólares, un 17.2% más), sumando entre ambos mercados el 56.5% de los envíos.

Comportamiento mensual y regiones detrás

El desempeño de las exportaciones mostró cifras positivas casi todos los meses, con alzas interanuales destacadas en enero (57.3%) y febrero (50.6%). Junio de 2026 registró el pico mensual más alto con 247.3 millones de dólares (+10.8%), mientras que en julio las ventas se mantuvieron estables y en agosto se ubicaron en 206.4 millones de dólares (+9.5%).

Cabe resaltar, que el liderazgo internacional de la palta peruana está respaldado por más del 80% de la producción proveniente de La Libertad, Áncash, Lima, Lambayeque, Ica, Ayacucho y Junín, donde pequeños agricultores de la costa y la sierra aprovechan la diversidad geográfica del país.