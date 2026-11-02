Tras tres muertos en penal El Milagro: Policía ejecuta operativo de requisas

La intervención policial busca retirar objetos prohibidos y reforzar el control penitenciario tras el enfrentamiento que dejó tres internos muertos y ocho heridos.

La Policía Nacional ejecutó una intervención para restablecer el orden y reforzar la seguridad en el penal El Milagro, tras la reyerta registrada la madrugada del domingo en el pabellón 4, que dejó tres internos fallecidos y ocho heridos.

El operativo estuvo dirigido por el general Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad, y se desarrolló entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Las acciones comprendieron requisas en los diferentes pabellones del recinto.

La intervención se realizó luego de los episodios de violencia registrados con armas blancas y tuvo como principal objetivo retirar objetos prohibidos, así como reforzar el control dentro del centro penitenciario.

POLICÍA EJECUTÓ REQUISAS EN TODOS LOS PABELLONES

Los efectivos policiales realizaron inspecciones en los pabellones del penal El Milagro para detectar y retirar artículos que puedan ser utilizados en nuevos enfrentamientos.

Según las autoridades, estas acciones buscan reforzar el principio de autoridad, garantizar el control penitenciario y combatir las actividades ilícitas que se desarrollan desde el interior del establecimiento.

VIGILAN LOS ALREDEDORES DEL PENAL EL MILAGRO

Por otro lado, la Policía desplegó personal para vigilar el perímetro externo del recinto penitenciario, con el propósito de prevenir posibles alteraciones del orden público. “Es una situación excepcional, donde nosotros tenemos que cumplir con la responsabilidad de coadyuvar a la seguridad, al control y, sobre todo, poder detectar y neutralizar la presencia de artículos prohibidos”, manifestó el general Eric Ángeles Puente.