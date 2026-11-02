Trabajos de descolmatación del Ejercito evitan desborde del río Tumbes

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisó la situación en el distrito de Pampas del Hospital, en la región Tumbes, tras las intensas lluvias torrenciales registradas en las últimas horas en esta zona del país, a consecuencia del impacto del fenómeno El Niño.

En el lugar constató que los adecuados trabajos de descolmatación y limpieza en el río Tumbes, realizado por el Ejército del Perú en las últimas semanas, ha sido efectivo, ya que el afluente está discurriendo con normalidad, sin desbordarse, debido a que la capacidad hidráulica se encuentra libre de sedimentos.

El avance de los trabajos de limpieza del río en esas zonas supera el 89 %. Con maquinaria pesada, las brigadas del Ejército retiraron sedimentos y acondicionaron el cauce para facilitar el paso del agua y disminuir el riesgo de desbordes.

“El Ejército tiene a su cargo 27 puntos críticos, básicamente en Tumbes y Piura, donde hemos removido más de medio millón de metros cúbicos de sedimentos. Cada trabajo es distinto por la geografía de cada zona. Estamos en todos los puntos críticos asignados, estamos al día con el cronograma”, explicó el ministro Belaunde.

Por disposición de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, el ministro Belaunde se encuentra desde anoche en Tumbes, para coordinar en el lugar las acciones de respuesta ante el fenómeno El Niño, junto con los altos mandos militares de la región.

Cabe recordar que el titular del sector fue designado por el Ejecutivo para liderar las coordinaciones frente a las emergencias en las regiones de Tumbes y Piura, asociadas al fenómeno El Niño.