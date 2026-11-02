Nacionales

Hace una hora

¡Solo duró una semana! Patrullero recién entregado protagoniza accidente en Arequipa

La reparación deberá ser asumida por la institución, pues la garantía solo cubre fallas mecánicas.

¡Solo duró una semana! Patrullero recién entregado protagoniza accidente en Arequipa

La reparación deberá ser asumida por la institución, pues la garantía solo cubre fallas mecánicas.




Tras haber sido asignado una semana antes a la comisaría de Camaná, un patrullero de la Policía Nacional sufrió un choque contra una camioneta de placa BYD-848.

El impacto provocó que el vehículo particular volcara a un costado de la avenida Alfonso Medina, lo que dejó al conductor herido, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica correspondiente.

SOLO DURO UNA SEMANA

El vehículo había sido asignado el 26 de octubre como parte del lote de 1000 camionetas entregadas a la Policía Nacional, de las cuales 12 patrulleros fueron destinados a la comisaría de Camaná.

Por otro lado, la garantía otorgada solo cubre fallas mecánicas, por lo que la reparación deberá ser asumida por la propia institución.


Temas Relacionados: CamanáComisaríaPolicía Nacional Del Perú

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO