¡Solo duró una semana! Patrullero recién entregado protagoniza accidente en Arequipa

Tras haber sido asignado una semana antes a la comisaría de Camaná, un patrullero de la Policía Nacional sufrió un choque contra una camioneta de placa BYD-848.

El impacto provocó que el vehículo particular volcara a un costado de la avenida Alfonso Medina, lo que dejó al conductor herido, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica correspondiente.

SOLO DURO UNA SEMANA

El vehículo había sido asignado el 26 de octubre como parte del lote de 1000 camionetas entregadas a la Policía Nacional, de las cuales 12 patrulleros fueron destinados a la comisaría de Camaná.

Por otro lado, la garantía otorgada solo cubre fallas mecánicas, por lo que la reparación deberá ser asumida por la propia institución.