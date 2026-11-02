Tumbes: Familias afectadas por inundaciones en Zarumilla son evacuados hacia albergues temporales

Varias familias afectadas por las inundaciones en el asentamiento humano Puerto Perú, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, Tumbes, recibieron apoyo de las Fuerzas Armadas, informó el Ministerio de Defensa.

Puerto Perú es uno de los sectores más afectados por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño, que provocaron el desborde del río Zarumilla y la activación de quebradas, ocasionando daños en viviendas y vías de acceso.

Como parte de las labores de respuesta, más de 30 efectivos de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres N.° 2, perteneciente a la Primera Brigada de Infantería del Ejército, evacuaron a las familias damnificadas hacia los albergues temporales ubicados en la zona de Primavera. Durante el traslado, se priorizó la atención de niños, mujeres y adultos mayores, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Esta intervención forma parte de las acciones de respuesta inmediata que el Ministerio de Defensa desarrolla desde la noche anterior en los puntos críticos de Tumbes, por encargo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para atender las consecuencias de las fuertes precipitaciones en el norte del país.

En ese marco, el titular de Defensa, Rafael Belaúnde, lidera las coordinaciones con las entidades del Estado y los gobiernos regionales y locales para articular el despliegue de personal, maquinaria y recursos en Tumbes y Piura.

Asimismo, el sector Defensa mantiene en alerta a las unidades de las Fuerzas Armadas para responder ante nuevas contingencias y continuar brindando apoyo a la población afectada.

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