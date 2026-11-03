Tumbes: alcalde pide ayuda urgente para atender sectores afectados por las lluvias intensas

En entrevista con RPP, el alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón, solicitó al Gobierno central ayuda para atender los daños registrados en distintas zonas por las lluvias. Reveló que hay viviendas, locales comerciales y vías públicas afectadas.

Señaló que tras las precipitaciones y el desborde del río Tumbes, el agua alcanzó hasta un metro de altura en varias zonas pobladas de Zarumilla. Asimismo, indicó que los distritos de San Jacinto y Pampa de Hospital, en la provincia de Tumbes, resultaron afectados por la activación de quebradas.

Dijo también que “la crecida del río Tumbes no solo es por las lluvias, sino que las represas que vienen del Ecuador son las que llenan el río” al liberar agua. “Se pronostica que vamos a tener caudales por encima de 2,000 m³/s”, manifestó.

POCOS RECURSOS

En medio de esta situación, alertó que varios distritos “tienen pocos recursos para comprar combustible, hacer uso de maquinarias” y encauzar las aguas. Pidió la intervención de la presidenta Keiko Fujimori para atender a las localidades afectadas.

“Al Poder Ejecutivo que, por favor, a través del organismo que estimen conveniente, hagan la coordinación necesaria para ir en auxilio de estos distritos, de estos pobladores que están duramente afectados”, solicitó el alcalde Antón Navarro.