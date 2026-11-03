Piura: implementan puente terrestre para evitar que localidades queden aisladas por las lluvias

Tras la activación de la quebrada Serrán debido a las intensas lluvias, el Ministerio de Defensa implementó un puente terrestre en el distrito de Salitral, provincia piurana de Morropón, para el traslado de los ciudadanos y evitar que sectores de la localidad queden aislados.

Para esa labor, dispusieron un camión militar que traslada a los ciudadanos de una orilla a otra del caudaloso río Serrán; el servicio se mantendrá mientras persistan las restricciones de tránsito en la zona. Decenas de personas ya han sido beneficiadas.

AGUA ACUMULADA

Si bien el caudal del río Serrán ha bajado considerablemente en las últimas horas, la brigada militar seguirá en el sector hasta mañana, como medida preventiva ante posibles contingencias que pudieran registrarse durante la noche o la madrugada.

De otro lado, personal de las Fuerzas Armadas limpió drenes y canales en los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique tras las fuertes lluvias; la medida permitió retirar gran cantidad de agua acumulada y prevenir mayores afectaciones.