Amazonas: paramédico del Ejército fallece tras accidente de helicóptero en El Cenepa

La víctima perdió la vida durante un vuelo de control de calidad sobre campos minados en la provincia de Condorcanqui.

Un paramédico del Ejército falleció este martes tras un accidente de helicóptero ocurrido en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La víctima fue identificada como el técnico de segunda del Ejército Germán Teylor Núñez Cabrejos, integrante del grupo de desminadores de la institución castrense.

A través de un comunicado, el Ejército informó que la aeronave, un helicóptero Agusta 109K, realizaba un vuelo de control de calidad externo sobre cuatro campos minados, como parte de las operaciones de desminado humanitario. El accidente se registró aproximadamente a las 8:30 de la mañana.

Según la información preliminar proporcionada por la institución, las condiciones meteorológicas de la zona habrían ocasionado el siniestro. Sin embargo, el Ejército precisó que las circunstancias del accidente serán evaluadas por los órganos de investigación competentes, con el objetivo de determinar las causas exactas.

SITUACIÓN DE TRIPULACIÓN

La institución también informó que los demás integrantes de la tripulación y los pasajeros se encuentran estables y resultaron ilesos. Finalmente, expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo de Núñez Cabrejos, quien falleció mientras participaba en las operaciones de desminado humanitario.