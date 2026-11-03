Papa León XIV espera con entusiasmo su regreso al Perú, confirma el Vaticano

La Santa Sede aseguró que la visita del papa León XIV al Perú sigue en pie y que el itinerario previsto para su próxima gira sudamericana se mantiene sin modificaciones. Desde el Vaticano señalaron que el pontífice espera con entusiasmo este viaje y conserva su disposición para cumplir con los compromisos establecidos.

María Montserrat Alvarado, responsable de comunicaciones del Vaticano, informó que el propio sumo pontífice confirmó que realizará el recorrido. También expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo y preocupación que recibió tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido para retirar un tumor canceroso.

El Perú, un destino especial para el papa

La gira se realizará del 6 al 17 de noviembre y comprenderá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Para León XIV, de 71 años, el retorno al territorio peruano representa un reencuentro con el país donde permaneció alrededor de 20 años y desarrolló gran parte de su trabajo dentro de la Iglesia.

Alvarado resaltó que la experiencia del pontífice en el Perú fue determinante en su formación religiosa y en su labor como pastor. Durante su permanencia en el país, Prevost consolidó una relación cercana con las comunidades y conoció distintas realidades de la Iglesia católica.