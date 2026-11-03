Senamhi advierte intensificación de lluvias en la costa de Piura

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la intensificación de las lluvias en el norte del país durante noviembre y previó que las precipitaciones de fuerte intensidad aumentarán progresivamente en la costa de Piura. Según el organismo, estos eventos alcanzarían su mayor frecuencia e intensidad durante la segunda quincena del mes.

La alerta fue presentada durante el encuentro “Vivir con El Niño: diálogos para una Piura más resiliente frente a la crisis climática”, organizado por Save the Children y la Universidad de Piura (UDEP). La actividad tuvo como objetivo promover el intercambio de conocimientos y fortalecer la preparación de la región frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño.

Durante el evento, el director de la Dirección Zonal 1 Piura-Tumbes del Senamhi, Héctor Yauri, explicó que el mar frente al litoral presenta un marcado calentamiento, con temperaturas superficiales superiores en más de 5 °C a sus valores normales frente a las costas de Perú y Ecuador. Además, indicó que gran parte de la costa norte registra aguas con temperaturas cercanas a los 27 °C, condiciones que favorecen la ocurrencia de precipitaciones.

ALERTA EN TUMBES

Yauri también informó que durante octubre se superaron diversos récords de precipitaciones acumuladas en 24 horas, principalmente en el departamento de Tumbes. El encuentro reunió a representantes de entidades públicas, organismos de cooperación internacional, organizaciones sociales, especialistas y estudiantes, quienes abordaron la gestión del riesgo y la resiliencia climática en la región.