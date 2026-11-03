Gobierno declara estado de emergencia en distritos de 25 regiones por riesgo de lluvias intensas

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en diversos distritos de 25 regiones del país y de la Provincia Constitucional del Callao, ante el peligro de intensas lluvias relacionadas con el fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario.

La medida comprende localidades de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y el Callao. La relación específica de distritos y provincias está incluida en el anexo del decreto.

Entidades nacionales apoyarán a las autoridades locales

La declaratoria se sustenta en que los gobiernos regionales han superado su capacidad de respuesta frente al riesgo, por lo que será necesaria la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional. Durante este periodo, las autoridades regionales y municipales deberán ejecutar acciones urgentes para reducir la vulnerabilidad, atender emergencias y realizar trabajos de rehabilitación.

El Indeci estará a cargo de la coordinación técnica y el seguimiento de las intervenciones, junto con diversos ministerios, entre ellos Salud, Educación, Defensa, Interior, Transportes y Vivienda. También participarán las carteras de Agricultura, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.