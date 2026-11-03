MIDAGRI: Café peruano rompe récord de exportaciones y conquista mercados internacionales

El café peruano atraviesa uno de sus mejores momentos en el comercio internacional. Tras alcanzar un récord de exportaciones por US$ 1 796 millones en 2025, el sector busca ampliar sus oportunidades comerciales. En este contexto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, inauguró hoy la décima edición de la Feria Internacional de Cafés Especiales (FICAFÉ 2026), en la Plaza Mayor del Cusco, que reúne a productores de 17 regiones y compradores internacionales.

Durante la ceremonia, el titular del MIDAGRI destacó el potencial de la caficultura nacional y el trabajo de miles de familias productoras que contribuyen al posicionamiento del café peruano en los mercados internacionales.

“El café peruano atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia comercial. En 2025, nuestro país alcanzó una cifra récord de exportaciones de café de US$ 1,796 millones, consolidando el crecimiento de una actividad que beneficia directamente a pequeños productores de 16 regiones del país”, destacó el ministro Vinelli.

CAFÉ PERUANO LLEGA A 52 MERCADOS INTERNACIONALES

Actualmente, el café peruano se comercializa en 52 mercados internacionales. Estados Unidos es su principal comprador, seguido de Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia. La calidad y diversidad de sus cafés especiales y orgánicos contribuyen a fortalecer su presencia en el exterior.

“La feria del FICAFE, que tiene como escenario la Capital Arqueológica de América, es una vitrina y oportunidad de negocios para los pequeños productores cafetaleros del país”, sostuvo el ministro.

FICAFÉ 2026 cuenta con la participación de 25 compradores internacionales y proyecta generar negocios por más de S/ 90 millones.

Durante los cinco días de feria se desarrollarán ruedas de negocios, concursos especializados, campeonatos nacionales de barismo, catación y filtrado, así como actividades de innovación tecnológica y promoción gastronómica.

MIDAGRI IMPULSA OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA PRODUCTORES

Como parte de su participación en esta edición, el MIDAGRI destinó cerca de S/ 264 mil para promover la presencia comercial de más de 500 productores de cafés de especialidad, mediante espacios de exhibición y comercialización.

Además, implementó un pabellón institucional con 13 stands para organizaciones cafetaleras de Amazonas, Ucayali, Junín, Cajamarca y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), entre otras zonas productoras.

Estos espacios permiten a los caficultores exhibir sus productos, establecer contactos comerciales y acercarse directamente a potenciales compradores nacionales e internacionales.

MÁS DE 223 MIL FAMILIAS VIVEN DE LA CAFICULTURA

La caficultura es una de las principales actividades económicas del ámbito rural. Involucra a 223 mil familias de pequeños productores y genera oportunidades para alrededor de dos millones de personas vinculadas a la cadena productiva.

“Esta actividad productiva es fundamental para el desarrollo del Perú rural. La caficultura involucra a 223 mil familias de pequeños productores y genera oportunidades para alrededor de 2 millones de personas a lo largo de toda la cadena productiva. Nuestro compromiso es fortalecer la productividad, la innovación y la articulación comercial para que ese esfuerzo se traduzca en mejores precios e ingresos para nuestros productores”, sostuvo el ministro.

En esa línea, el MIDAGRI también promueve la campaña “Yo tomo café peruano”, que busca incentivar el consumo interno y dar a conocer la diversidad y calidad del café producido en las distintas regiones del país.

Con su participación en FICAFÉ 2026, el MIDAGRI busca ampliar las oportunidades comerciales de los pequeños productores, impulsar el valor agregado y contribuir a que la calidad del café peruano se traduzca en mejores ingresos para las familias cafetaleras.