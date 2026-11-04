Atacan farmacia con explosivo y vecinos denuncian tercera detonación en una semana

La explosión generó alarma entre los moradores, quienes reportan una tercera detonación en la misma cuadra.

Una farmacia ubicada en la Calle 20 de Junio en el distrito de Florencia, en Trujillo habria sido blanco de un nuevo atentado con explosivos durante la noche, alarmando a los vecinos de la zona.

El estruendo fue de tal magnitud que varios vecinos salieron de sus viviendas para averiguar qué había ocurrido. La explosión también sorprendió a las personas que se encontraban cerca del establecimiento farmacéutico y generó temor entre los residentes de la zona.

Asimismo, esta sería la tercera detonación registrada en la misma cuadra durante la semana, que afortunadamente no se ha confirmado si hubo personas heridas ni la magnitud de los daños materiales.

EXPLOSIÓN EN FARMACIA GENERÓ ALARMA ENTRE LOS VECINOS

Según las primeras informaciones, la detonación ocurrió aproximadamente 40 minutos antes de que se alertara del hecho. Los vecinos manifestaron su preocupación por la frecuencia de estos ataques y el riesgo de que se produzcan nuevas explosiones.

Asimismo, se esperaba la llegada de efectivos de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes, recoger evidencias y determinar las circunstancias en las que ocurrió el atentado.

CAPTURAN A JOVEN CON DINAMITA EN LA LIBERTAD

Por otro lado, hace unas semanas, durante un operativo de inteligencia ejecutado por agentes del Escuadrón Verde y el Grupo Terna de la Policía Nacional, fue capturado Jordan Robles, de 19 años, quien es investigado por su presunta vinculación con redes de cobro de cupos en la región La Libertad.