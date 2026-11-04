Hombre confesó haber asesinado a su pareja y a su hijo de un año en Huancavelica

El testimonio de la propietaria del inmueble y una posible disputa por obligaciones alimentarias forman parte de las diligencias.

Wilbert Juro Vargas, de 47 años, confesó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Angaraes haber asesinado a su pareja, Cecilia Huincho Cconislla, de 27 años, y al hijo de ambos, de apenas un año.

El doble crimen ocurrió el 7 de octubre de 2026, en una habitación alquilada en la provincia de Angaraes, región Huancavelica. El asesino confesó haber apuñalado a su pareja mientas que a su menor hijo le propinó golpes en la cabeza.

Según información policial, el acusado habría convencido a Cecilia de mudarse a Angaraes luego de que una prueba de ADN confirmara que el niño era su hijo. El pasado 2 de noviembre, durante una audiencia judicial, reconoció su participación en las muertes y brindó su declaración ante las autoridades.

CONFESÓ EL DOBLE CRIMEN Y FUE ENVIADO AL PENAL

Tras la audiencia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Angaraes dictó seis meses de prisión preventiva contra Wilbert Juro Vargas y fue trasladado al penal de Huancavelica, mientras continúan las investigaciones.

Por otro lado, una de las causas principales de este crimen sería debido a las pensiones alimenticias del menor, además, los familiares de las víctimas señalaron que Wilbert Juro tenía otros hijos con una pareja anterior y que era una persona celosa. Estas versiones forman parte de los elementos que deberán ser evaluados por las autoridades.