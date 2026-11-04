Huánuco: manifestantes protestan y bloquean vías por desabastecimiento de agua

Decenas de manifestantes en Huánuco acata este miércoles 4 de noviembre un paro generalizado que inició a las 00:00 horas, debido al desabastecimiento de agua potable que golpea a la población desde hace aproximadamente dos meses.

La medida incluye la suspensión de actividades comerciales, el cierre de centros educativos y el bloqueo de vías clave como la Carretera Central y es impulsada por un colectivo ciudadano al que se unieron organizaciones de base, trabajadores de Construcción Civil, colegios profesionales e instituciones públicas y privadas.

Entre los reclamos principales de los manifestantes figura la construcción inmediata de una planta de tratamiento de agua potable, la mejora sustancial en la calidad del suministro y la salida de los funcionarios del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Denuncian irregularidades

Al respecto, el dirigente Armando Matos Matos sostuvo que la sumatoria a la medida responde a los abusos en la administración de la empresa Seda Huánuco por parte de OTASS y SUNASS, cuestionando además el cobro de montos exagerados en los recibos a raíz del cambio de medidores en diversos sectores.

Enfrentamientos y represión policial

Durante la protesta se registraron disturbios entre la población y los efectivos de la Policía Nacional en los exteriores de Seda Huánuco, infraestructura donde operan las oficinas administrativas de OTASS. Según informó Canal N, los agentes policiales hicieron uso de bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, quienes contestaron lanzando piedras.

El despliegue de las fuerzas del orden obligó a los manifestantes a replegarse para ponerse a resguardo de los gases emitidos durante los enfrentamientos. La intervención policial tuvo como objetivo recuperar el control de la zona y despejar los accesos a la sede de la empresa encargada de los servicios de saneamiento en la ciudad.