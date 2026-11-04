Gobernador de Piura advierte falta de drenaje pluvial ante lluvias por El Niño

Luis Neyra señaló que la región necesita obras de drenaje pluvial en Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos para mejorar la respuesta ante las lluvias.

El gobernador regional de Piura y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Neyra, advirtió que la falta de un sistema integral de drenaje pluvial continúa dificultando la capacidad de respuesta de las ciudades de la región frente a las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

Durante una entrevista con RPP, señaló que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) cuenta con proyectos de drenaje pluvial para Paita, Sullana y Talara. En el caso de Piura, precisó que el perfil del proyecto ya fue aprobado, aunque todavía está pendiente avanzar hacia su ejecución.

Ante este escenario, Neyra expresó su expectativa de que la próxima gestión concrete las obras de drenaje en Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos. Además, cuestionó que la entonces Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no haya impulsado estos proyectos de manera oportuna.

DIFICULTADES PARA ATENDER EMERGENCIAS POR LLUVIAS

El gobernador indicó que su gestión viene proporcionando maquinaria a las localidades afectadas por las precipitaciones, entre ellas Máncora, pero lamentablemente han tenido problemas de abastecimiento de combustible. “Tenemos algunos problemas de abastecimiento de combustible, puesto que muchos grifos ya no quieren abastecer a las diferentes instituciones por el término de gestión”, sostuvo.

Además, señaló que esta situación fue abordada durante una reunión con el ministro de Salud, Luis Dyer, y manifestó su expectativa de que los trabajos en curso concluyan antes de finalizar diciembre.

REGIÓN EJECUTA TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y DESCOLMATACIÓN

Sobre los resultados de estos sistemas, el gobernador afirmó que permitieron evacuar el agua acumulada durante las últimas precipitaciones. “En la última lluvia funcionaron muy bien los SARES. Llovió en la noche y en la mañana ya estaba totalmente seca la ciudad”, indicó.

Por otro lado, Neyra informó que en la región se construyeron 11 puentes y que, mediante gestiones ante el Ministerio de Vivienda, se consiguieron otros 11 para zonas de Tambogrande y Morropón. De estos últimos, cuatro se encuentran próximos a culminarse.