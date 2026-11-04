Arequipa: adolescente de 17 años muere en Majes y familia sospecha de feminicidio

La madre de la adolescente señaló que su hija le contó sobre una discusión con su pareja y presuntas agresiones físicas. La Policía investiga el caso.

Una bebé de apenas cinco meses quedó en la orfandad tras la muerte de su madre, una adolescente de 17 años, cuyo fallecimiento es investigado por la Policía en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, Arequipa.

La familia de la menor sospecha que podría tratarse de un caso de feminicidio y exige que se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido, ya que la adolescente fue encontrada ayer en mal estado de salud en la vivienda de su suegra ubicada en la asociación La Estrella.

Tras conocer lo sucedido, su madre, identificada como Nilda, viajó desde Arequipa hasta Majes para exigir una investigación que permita determinar qué ocurrió con su hija y si fue víctima de violencia antes de morir.

MADRE DENUNCIA PRESUNTAS AGRESIONES ANTES DE LA MUERTE

La madre de la víctima, contó que mantuvo su última comunicación con la adolescente el lunes, quien le había comentado que tuvo una discusión con su pareja y que sufrió presuntas agresiones físicas.

Por otro lado, solicitó a la Policía que realice las diligencias correspondientes y determine las causas de la muerte de su hija, que deja a una bebé de cinco meses.