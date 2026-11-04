Minedu: estudiantes de escuelas rurales sin conexión a internet tendrán acceso a contenidos digitales

Con el fin de reducir la brecha digital y fortalecer el proceso de aprendizaje, el Ministerio de Educación (Minedu) ha desarrollado una solución tecnológica que permite el acceso a materiales educativos digitales a docentes y estudiantes de escuelas rurales que no tienen conexión a internet.

Se trata de la Plataforma Educativa Offline que es un dispositivo móvil que garantiza equidad e inclusión educativa mediante el uso de recursos digitales sin dependencia de la conectividad. Es así que, en una etapa piloto, está siendo implementada en 12 instituciones educativas focalizadas de las regiones Ayacucho, Ucayali, Puno y Arequipa.

Esta iniciativa, desarrollada por el Minedu, a través de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, fue presentada hoy en Arequipa en una ceremonia que contó con la participación de especialistas y maestros de la región.

Con el propósito de reducir las brechas digitales y ampliar las oportunidades de aprendizaje en escuelas rurales sin conectividad, el proyecto entregará a esas instituciones educativas focalizadas 114 kits, que incluyen una tableta servidor, un repetidor (“router”) de red local, una memoria USB de 64 GB y un adaptador de datos que permiten el funcionamiento de la plataforma en las aulas.

La tableta, que será entregada al docente, funciona como un servidor local que distribuye en el aula materiales educativas digitales precargados a través de un “router” mediante una red Wi-Fi. De esta manera, los estudiantes pueden conectarse desde sus celulares y otros dispositivos, y acceder a los contenidos sin internet.

La Plataforma Educativa Offline facilitará el trabajo pedagógico de los docentes al darles la posibilidad de organizar y distribuir materiales digitales, así como de hacer seguimiento al aprendizaje de los alumnos. Además, sus contenidos pueden seleccionarse según el nivel educativo, grado, área curricular y necesidades de los escolares.

A los estudiantes de primaria y secundaria, la plataforma les ofrece acceso a materiales educativos digitales y actividades que complementan sus clases, y también les permite aprender a su propio ritmo, revisar contenidos y fortalecer sus habilidades digitales.

La entrega de las tabletas, que está acompañada de talleres para docentes, se inició este mes y culminará la primera semana de noviembre. En Ayacucho, el proyecto, que en su primera etapa beneficiará a 1301 estudiantes, entregará 33 kits a 5 instituciones educativas; en Puno, 33 kits a 3 escuelas; en Ucayali, 32 kits a 2 colegios, y en Arequipa, 16 kits a 2 instituciones educativas.

SOLO EL 13.2 % TIENE INTERNET

En las zonas rurales del Perú, solo el 13.2 % de los estudiantes cuenta con acceso a internet, y únicamente el 5.5 % de los hogares dispone de computadora.

La Plataforma Educativa Offline busca que más docentes y estudiantes cuenten con herramientas digitales para enseñar y aprender, y muestra que es posible acercar la tecnología a las escuelas sin depender de internet.