¡Cara o sello! Sorteo con moneda al aire definió al alcalde de Conima en Puno

Rubén Quispe Capajaña, candidato de Somos Perú, ganó el sorteo público organizado por el Jurado Electoral Especial de Huancané, luego de empatar en votos con su contendor de País Para Todos.

Una moneda de un sol terminó definiendo quién ocupará la alcaldía del distrito de Conima, ubicada en la provincia puneña de Moho. Rubén Quispe Capajaña, candidato del partido Somos Perú, resultó ganador del sorteo público realizado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané, luego de que los resultados oficiales mantuvieran un empate entre los dos postulantes.

La igualdad se confirmó al contabilizarse el 100 % de las actas electorales. Tanto Quispe Capajaña como Salomino Mamani Quispe, representante de País Para Todos, alcanzaron 671 votos, por lo que ninguna de las dos candidaturas consiguió una ventaja en las urnas. Ante este escenario, las autoridades electorales recurrieron a un sorteo para establecer al ganador de la contienda municipal.

La actividad comenzó con la elección de turnos mediante dos boletas numeradas. El personero de Somos Perú obtuvo el número uno y tuvo la oportunidad de escoger entre el sello y la cara de una de las cinco monedas de un sol colocadas en una caja. Finalmente, la moneda fue lanzada y cayó del lado del sello, decisión que favoreció al candidato de dicha organización política.

FIRMARON ACTA DE CONFORMIDAD

Tras el resultado, Quispe expresó su satisfacción y contó que acudió al procedimiento convencido de que obtendría la victoria. En declaraciones, señaló que incluso había recomendado a su representante elegir el sello. La diligencia terminó con la firma de las actas de conformidad de ambos personeros y contó con la presencia de representantes del JEE, la ODPE, la Policía Nacional y un notario público de Huancané.