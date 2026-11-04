Tumbes: ‘Minsa Móvil’ brinda atención médica a familias afectadas por las lluvias

La intervención busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en las zonas más impactadas por la emergencia climática.

El Ministerio de Salud (Minsa) desplegó la estrategia ‘Minsa Móvil’ en la región Tumbes para brindar atención médica gratuita a las familias vulnerables afectadas por las intensas lluvias y prevenir posibles brotes epidemiológicos.

La intervención busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en las zonas más impactadas por la emergencia climática y garantizar la continuidad de los servicios de salud, informó el sector.

Atención en más de diez especialidades

Del martes 3 al jueves 5 de noviembre, brigadas de profesionales de la salud ofrecerán atención desde las 8:00 a. m. en más de diez especialidades, entre ellas neumología, pediatría, geriatría, psiquiatría, ginecología, endocrinología, cirugía general, medicina familiar, oftalmología y medicina física y rehabilitación. La jornada también incluirá servicios de inmunización, optometría y pruebas de tamizaje para VIH y sífilis, como parte de las acciones preventivas frente a los riesgos sanitarios asociados a las lluvias.

Atención en Aguas Verdes

El jueves 5 de noviembre, la estrategia ‘Minsa Móvil’ atenderá en el Centro de Salud Aguas Verdes. El Minsa recordó que las personas interesadas en acceder a los servicios gratuitos deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito necesario para el registro y seguimiento de las atenciones.

Estas acciones forman parte de la gestión del riesgo de desastres y buscan proteger la salud de la población vulnerable de la región norteña frente a los efectos de las emergencias climáticas.