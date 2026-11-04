Tumbes: ‘Minsa Móvil’ brinda atención médica a familias afectadas por las lluvias

El Ministerio de Salud (Minsa) desplegó la estrategia ‘Minsa Móvil’ en la región Tumbes para brindar atención médica gratuita a las familias vulnerables afectadas por las intensas lluvias y prevenir posibles brotes epidemiológicos.
La intervención busca fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria en las zonas más impactadas por la emergencia climática y garantizar la continuidad de los servicios de salud, informó el sector.
Atención en más de diez especialidades
Del martes 3 al jueves 5 de noviembre, brigadas de profesionales de la salud ofrecerán atención desde las 8:00 a. m. en más de diez especialidades, entre ellas neumología, pediatría, geriatría, psiquiatría, ginecología, endocrinología, cirugía general, medicina familiar, oftalmología y medicina física y rehabilitación. La jornada también incluirá servicios de inmunización, optometría y pruebas de tamizaje para VIH y sífilis, como parte de las acciones preventivas frente a los riesgos sanitarios asociados a las lluvias.
Atención en Aguas Verdes
El jueves 5 de noviembre, la estrategia ‘Minsa Móvil’ atenderá en el Centro de Salud Aguas Verdes. El Minsa recordó que las personas interesadas en acceder a los servicios gratuitos deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito necesario para el registro y seguimiento de las atenciones.
Estas acciones forman parte de la gestión del riesgo de desastres y buscan proteger la salud de la población vulnerable de la región norteña frente a los efectos de las emergencias climáticas.