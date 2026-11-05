Papa León XIV en Perú: habilitarán varios campamentos en el Cusco para recibir a peregrinos

Las autoridades del Cusco ultiman detalles respecto a la visita del papa León XIV; buscan brindar comodidad, seguridad y un espacio donde hospedar a los miles de peregrinos, nacionales y extranjeros, que llegarán para ver y escuchar al Santo Padre.

Se calcula que aproximadamente 400 mil personas arribarán a la Ciudad Imperial durante la visita del sumo pontífice. Las autoridades cusqueñas estiman que llegarían feligreses de todo el sur del Perú y de países cercanos como Chile, Bolivia y Brasil.

CASAS Y CAMPAMENTOS

“Tenemos cerca de 15 mil camas categorizadas; sin embargo, hay otras 20 mil que no lo están. Toda esa propuesta suma 35 mil, que igual no son suficientes (…) estamos autorizando temporalmente a viviendas que cumplan con las condiciones necesarias a que se inscriban en Gercetur para ampliar la oferta”, dijo Rosendo Baca, titular de Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.

Asimismo, “Estamos trabajando zonas de campamento para las familias que vienen con vehículos, para que puedan tener seguridad, puntos de agua, servicios higiénicos y demás; estos campamentos están en Huancaro y en algunos colegios que ya se están inscribiendo, como Inca Garcilaso, Uriel García y otros que se están implementando”, agregó en entrevista con Correo.