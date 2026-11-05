Madre de Dios: Comando Unificado destruye equipos e infraestructura utilizada por mineros ilegales

En un amplio operativo, agentes del Comando Unificado destruyeron equipos e infraestructura utilizada por mineros ilegales. La intervención se ejecutó en el sector El Infierno, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios.

En el lugar, los efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional encontraron tres motores sin marca, 13 motores sumergidos, ocho campamentos, 16 balsas, 850 cilindros, 80 timbos de petróleo, ocho pozas y 16 tolvas.

NUEVA INTERDICCIÓN

También se halló una moto, así como otros bienes y enseres utilizados para la ilegal extracción de minerales. En total, el monto de lo incautado estaba valorizado en S/ 11 629 100, lo que representa un duro golpe contra esta actividad ilícita.

"La nueva interdicción forma parte de los esfuerzos del Estado para restringir la capacidad operativa de esta actividad y contribuir a la protección de los recursos naturales, los ecosistemas y las condiciones de seguridad de las poblaciones amazónicas", señala en un comunicado el Ministerio de Defensa.