Amenazan a trabajadores del INPE en Arequipa: exigen que no trasladen a cuatro reos del penal de Socabaya

Sujetos que se identificaron como integrantes de «Los Injertos de Arequipa» advierten que atentarán contra las familias de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) si trasladan a cuatro reos del penal de Socabaya a otras prisiones.

En un video donde aparece un mensaje escrito a mano en un papel, junto a un fusil, amenazan al director del penal, Efraín Loayza, y al jefe de seguridad, Henry Soncco; exigen que no se traslade a los ladrones “Choclo”, “Monche”, “Alex” y “Quilca”.

SEAN INTELIGENTES

Asimismo, en el documento se identifican como integrantes de la referida banda criminal y que están relacionados con el atentado registrado el fin de semana en la puerta del penal. “Sean inteligentes, no se metan con mi batería”, termina el mensaje.

La amenaza aparece después de la difusión de otro manuscrito, hace unos días, atribuido a un grupo denominado «La Federación», que señalaba a «Choclo», «Monche» y «Chino» como presuntos responsables de extorsiones y maltratos al interior de la cárcel.