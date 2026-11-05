Policía rescata a empresario secuestrado en La Libertad: utilizaron un escuadrón de drones de rastreo

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Agentes de la Policía Nacional rescató sano y salvo a un empresario secuestrado en Ascope, región La Libertad, y detuvo a dos presuntos integrantes de la banda “Los Secuestradores de Roma”, sin que se llegara a concretar el pago del rescate.

El operativo permitió ubicar a la víctima a solo 600 metros del punto donde los delincuentes habían exigido a la familia dejar el dinero del rescate. La intervención se ejecutó tras un trabajo de inteligencia y con el uso de drones para el rastreo.

La investigación se inició tras la denuncia de Cinthya González (39), quien reportó el secuestro de su esposo, Roberth Trujillo (40), el pasado 31 de octubre cerca de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en la provincia de Ascope.

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ACCIONES DE INTELIGENCIA

Los secuestradores se comunicaron con la denunciante para exigirle dinero a cambio de la liberación de su esposo. De inmediato, los agentes desplegaron acciones de inteligencia y negociación para identificar y capturar a los responsables.

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Los agentes pactaron la entrega de S/ 5,000; el monto fue dejado en un sector del anexo Roma, en Ascope. En el lugar, los efectivos detuvieron a Luis De la Cruz (18), alias "Chikio Luis", quien recogió el dinero. Durante el registro se le incautó un teléfono celular.

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El jefe de la Región Policial La Libertad, Gral. PNP Eric Waldir Ángeles, informó que, tras la primera captura, que fue vital, se logró detener a una segunda persona implicada en el hecho. Se trata de Karin Requelme (19), (a) “Karin”, pareja del detenido.