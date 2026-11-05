Tumbes: envían equipos de intervención rápida para atender emergencias por fuertes lluvias

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) envió dos Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres a Tumbes para la atención de damnificados y problemas de infraestructura en la región por las lluvias intensas de los últimos días.

Los grupos realizarán acciones de evaluación, coordinación y asistencia técnica en articulación con las autoridades locales, a fin de contribuir a la identificación de daños y necesidades más inmediatas de los damnificados por las precipitaciones.

CONTRALMIRANTE VILLAR

Anoche y durante la madrugada se registraron lluvias intensas y tormentas eléctricas en la región; las avenidas se han convertido en enormes ríos que arrastran lodo y basura que se encontraba en los alrededores, colapsando el sistema de drenaje.

La provincia de Contralmirante Villar es una de las más castigadas con las fuertes precipitaciones; en las últimas horas se activaron seis quebradas, dejando aislados a cerca de 20 poblados y a 1,500 familias incomunicadas, sin alimentos ni medicinas.