Gobernador de Tacna rechaza traslado de presos peligrosos al penal de Challapalca

La autoridad regional pidió el cierre definitivo de Challapalca y cuestionó que internos de otras regiones cumplan sus condenas en el penal tacneño.

Luis Torres Robledo, gobernador saliente de Tacna, expresó su rechazo al traslado de internos de alta peligrosidad desde Trujillo hacia el penal de Challapalca, quien manifestó su preocupación por las posibles consecuencias que esta medida podría generar en la seguridad de la región.

En declaraciones para RPP, sostuvo que los reclusos no llegarían solos, pues consideró que sus familiares y presuntos integrantes de sus organizaciones criminales también podrían trasladarse a Tacna para mantener contacto con ellos.

El gobernador señaló que respalda las acciones del Gobierno para combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero cuestionó que internos de otras regiones sean enviados a Challapalca.

TORRES ROBLEDO PIDE QUE CHALLAPALCA SEA CERRADO

El gobernador también manifestó su deseo de que el penal de Challapalca sea cerrado definitivamente. Además enfatizó la preocupación de la población por la llegada de criminales de organizaciones peligrosas a la ciudad.

“Nosotros queremos que cierren Challapalca, porque nosotros vivimos del comercio y el turismo; y a pesar de todos los problemas que tenemos acá, Tacna es una de las ciudades más seguras, más tranquilas que hay en el Perú. Si traes esos delincuentes rankeados, ellos vienen con diez, doce lugartenientes para la familia”, manifestó.

INPE TRASLADÓ A 30 INTERNOS DE ALTA PELIGROSIDAD

Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el traslado de 30 internos vinculados a bandas criminales como ‘Los Pulpos’, ‘La Jauría’ y ‘Chicago Bulls’ hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.