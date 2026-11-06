Detonan artefacto explosivo en exteriores de un colegio de Trujillo: es el tercer ataque en el año

Extorsionadores dinamitaron anoche los exteriores de la obra del colegio Santa María, ubicado en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, región La Libertad. Es el tercer ataque en lo que va del año.

Según testigos, dos sujetos llegaron en una moto lineal hasta la mencionada institución educativa, arrojaron el explosivo y huyeron. Tras unos segundos, el fuerte estruendo alertó a los vecinos de la zona.

GOBIERNO REGIONAL

Al lugar arribaron policías para las diligencias de ley. Los criminales exigen el pago de cupos por las obras de remodelación de un pabellón de aulas que ejecuta el Gobierno Regional por S/ 58 millones.

Como se recuerda, el viernes 16 de enero se produjo un hecho similar en los exteriores del colegio. Luego, el martes 3 de febrero volvieron a sufrir otro atentado bajo la misma modalidad; no hubo víctimas.