Keiko Fujimori supervisa acciones de emergencia ante lluvias y fenómeno El Niño en Tumbes

La mandataria supervisará albergues y un hospital de campaña que contará con hasta 120 camas.

Con la finalidad de supervisar las acciones de respuesta ante las intensas lluvias y alerta por el fenómeno El Niño, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este viernes a la región Tumbes y acudió al albergue temporal “Villa Primavera”, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla.

Este espacio cuenta con 16 carpas y brinda atención a 48 familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el desborde del río Zarumilla, ocurrido tras las lluvias registradas durante esta semana. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) trasladó agua y alimentos no perecibles para su distribución entre los damnificados.

Además, se instalaron otros dos albergues temporales: uno en el colegio Gran Chirimasa, en Aguas Verdes, y otro en el complejo deportivo Alberto Terranova, en el distrito de Tumbes. Ambos espacios cuentan con 25 carpas equipadas y tienen capacidad para recibir a 150 personas cada uno ante posibles nuevas emergencias.

SUPERVISA ATENCIÓN A DAMNIFICADOS

La mandataria también tiene previsto inspeccionar un hospital de campaña instalado en el colegio María Mafalda Lama. Esta infraestructura, cedida por el Ejército Peruano en el marco del “Plan Corazón Tumbes”, permitirá habilitar entre 80 y 120 camas y contará con 143 brigadistas para reforzar la atención de pacientes.

Asimismo, la supervisión busca verificar las condiciones de atención y respuesta sanitaria ante las emergencias ocasionadas por las precipitaciones, así como la capacidad de los establecimientos de salud para atender a la población afectada.

MINSA REFUERZA ATENCIÓN MÉDICA EN TUMBES

Por otro lado, el Ministerio de Salud instaló tres Puestos Médicos de Avanzada tipo 1 en la zona de Terranova, junto al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO II), con la finalidad de reforzar la atención médica ante un posible incremento de pacientes por las emergencias climáticas.