Amenazan a directora de Red de Salud en Huancayo: extorsionadores le exigen pago mensual

Nancy B., directora de la Red de Salud del Valle, en Huancayo, denunció que desde hace unos días recibe amenazas de muerte de desconocidos que le exigen un pago mensual para no atentar contra su vida y la de su familia.

Los extorsionadores se comunicaron con ella a través de WhatsApp, donde también le enviaron su información personal, imágenes de su casa y detalles sobre la rutina de su esposo e hijas, incluso los lugares donde estudian las niñas.

VIGILANDO SU DOMICILIO

Los delincuentes, que se identificaron como integrantes de la banda criminal “Los Michis del Cono Norte”, para reforzar sus amenazas adjuntaron un video en el que aparecen dos pistolas, una metralleta, municiones y una granada de guerra.

Ante lo ocurrido, la funcionaria muy preocupada revisó minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de su vivienda y de los inmuebles vecinos. Según manifestó, encontró imágenes donde aparecen personas vigilando su domicilio.