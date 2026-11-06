Senamhi alerta por llegada del decimoquinto friaje: ocho regiones serán afectadas

Puno, Madre de Dios y Cusco serán las primeras zonas de ingreso del fenómeno climático, que posteriormente se desplazará hacia la selva central.

Mientras la costa peruana enfrenta una intensa ola de calor y lluvias asociadas al Fenómeno El Niño, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre la llegada del decimoquinto friaje del año, evento climático que provocará cambios en las condiciones meteorológicas de diversas regiones de la selva peruana.

Este fenómeno se desarrollará entre el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre. Su ingreso al territorio nacional se producirá por la selva sur, principalmente en Puno, Madre de Dios y Cusco, para luego desplazarse hacia la selva central.

Entre sus principales efectos se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora y un descenso de las temperaturas durante el día y la noche.

TEMPERATURAS DESCENDERÁN EN LA SELVA SUR Y CENTRAL

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las temperaturas nocturnas podrían descender hasta los 17 °C en la selva sur, mientras que en la selva central oscilarían entre los 22 °C y 23 °C.

En cuanto a las temperaturas diurnas, se esperan valores cercanos a los 24 °C en la selva sur y alrededor de los 28 °C en la selva central, además estarían acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

SENAMHI ACTIVA ALERTA AMARILLA EN OCHO REGIONES

Por otro lado, el Senamhi activó una alerta amarilla por lluvias de ligera a moderada intensidad en distintas zonas de la selva. Las precipitaciones podrían presentarse junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

La advertencia estará vigente entre el 8 y 9 de noviembre y comprende ocho regiones: Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.