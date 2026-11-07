Áncash: intensas lluvias inundan calles y afectan viviendas en Huaraz

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la provincia de Huaraz, región Áncash, provocaron inundaciones en calles, daños en viviendas e infraestructura pública, así como serias dificultades para el tránsito vehicular y peatonal.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash, las lluvias del 6 de noviembre generaron un huaico en el sector Vista Alegre, el cual dañó aproximadamente un kilómetro de la carretera Piedras Azules - Huaraz y restringió el paso de vehículos.

Asimismo, las emergencias alcanzaron al sector Tacllán, donde una vivienda de adobe y techo de calamina resulto afectada por el agua. En tanto, la losa deportiva de la institución educativa Antonio Raimondi quedó anegada por la acumulación pluvial, al tiempo que las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) terminó con filtraciones de agua.

Tormenta con granizo y alerta meteorológica

La emergencia se extendió al distrito de Independencia, donde una lluvia torrencial acompañada de granizo inundó arterias viales y locales comerciales. Conforme a las imágenes difundidas en redes sociales, la fuerza de la corriente de agua llegó a arrastrar una motocicleta y mercadería de comerciantes ambulantes que se encontraban en la vía pública.

El COER Áncash advirtió que se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de viento entre el 6 y 7 de noviembre, en concordancia con el pronóstico del Senamhi, que alertó sobre la continuidad de lluvias en la sierra ancashina hasta el domingo 8. Ante ello, las autoridades exhortaron a la población a limpiar techos, revisar sistemas de drenaje, alejarse de ríos y laderas, y evacuar a zonas altas ante posibles nuevos huaicos.