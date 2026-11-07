Vehículo impacta contra poste eléctrico y provoca corte de luz en Paragsha

La colisión provocó daños en la infraestructura eléctrica y dejó sin suministro a varios sectores del distrito de Simón Bolívar.

Un vehículo impactó violentamente contra un poste de energía eléctrica de media tensión y provocó la interrupción del servicio en varios sectores del distrito de Simón Bolívar, en Pasco. El accidente también dejó la estructura severamente dañada e inclinada, con riesgo de caer sobre una vivienda cercana.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana de este sábado 7 de noviembre, en el sector 2 de José Carlos Mariátegui, ubicado en el centro poblado de Paragsha. La unidad involucrada fue un vehículo de marca JAC, de placa W4C-506.

RETIRARON EL VEHÍCULO ANTES DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL

Según los testimonios de los testigos, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, aunque esta información deberá ser corroborada por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Los pobladores también cuestionaron la presunta demora de la Policía Nacional y del personal de Serenazgo, pese a las alertas sobre el peligro que representaba la estructura dañada.

ELECTROCENTRO INICIÓ TRABAJOS

Por otro lado, horas después del accidente, trabajadores de Electrocentro llegaron a la zona para evaluar los daños en la infraestructura eléctrica y comenzar las labores de reemplazo del poste afectado. Asimismo, familiares del conductor manifestaron que asumirán los gastos derivados de los daños ocasionados.