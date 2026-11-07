Misa del papa León XIV en Chiclayo: estrado principal estará listo el 11 de noviembre

La ceremonia religiosa está programada para las 10:00 a. m. en las Pampas de Pimentel, hasta donde el pontífice llegará por vía terrestre.

A pocos días de la llegada del Papa León XIV, continúan los trabajos de acondicionamiento en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, donde se ofrecerá una misa desde las 10:00 a. m., como parte de su visita apostólica al Perú.

En el complejo se viene implementando el altar mayor, estructura desde donde el sumo pontífice celebrará la ceremonia religiosa. Según información del Gobierno Regional de Lambayeque, el estrado tiene aproximadamente 60 metros de largo y 50 metros de altura, y registra un avance de entre el 70 % y 75 %.

HABILITAN ACCESOS POR CUADRANTES PARA LOS FIELES

Asimismo, se han establecido accesos distribuidos por cuadrantes, identificados con letras desde la A hasta la Q. Estos espacios se encuentran señalizados con pintura blanca para facilitar la orientación de los asistentes.

Los fieles deberán revisar la información consignada en sus entradas, donde podrán verificar el horario y la ubicación que les corresponde dentro del complejo habilitado para la misa.

PAPA LEÓN XIV LLEGARÁ POR VÍA TERRESTRE A PIMENTEL

Por otro lado, Jorge Chávez Cresta, coordinador del Gobierno Regional de Lambayeque para la visita del Santo Padre, informó previamente que el papa León XIV llegará por vía terrestre hasta las Pampas de Pimentel.