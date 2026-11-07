Chepén: inician obras de mejoramiento en colegio que beneficiará a 322 estudiantes

Los trabajos incluyen mejoras en patios, pasadizos y zonas de ingreso, además de la adquisición de 632 unidades de mobiliario escolar.

Se puso en marcha el proyecto de mejoramiento de la institución educativa N.° 80411 Virgilio Purizaga Aznarán, ubicada en el centro poblado Alto San Ildefonso, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chepén, por parte del Gobierno Regional de La Libertad.

La intervención busca mejorar las condiciones de infraestructura y los espacios destinados a las actividades escolares, con una inversión contractual de S/ 587,459.94 y un plazo de ejecución de 60 días calendario.

Entre los principales trabajos se encuentra la instalación de cuatro coberturas metálicas en el patio principal, los pasadizos, el hall y la zona de ingreso. Además, el proyecto contempla la colocación de parasoles y ventanas de vidrio templado.

COLEGIO RECIBIRÁ NUEVO MOBILIARIO ESCOLAR

La intervención también incluye la adquisición de 632 unidades de mobiliario escolar. De este total, 372 estarán destinadas al nivel primaria y las otras 260 al nivel secundaria, con el objetivo de renovar los recursos disponibles para los estudiantes.

Asimismo, se implementará el aula de innovación pedagógica con 19 computadoras, lo que permitirá fortalecer los recursos tecnológicos utilizados durante las actividades académicas.

OBRA BENEFICIARÁ A 322 ESTUDIANTES

Por otro lado, la intervención beneficiará directamente a 322 estudiantes de la institución educativa Virgilio Purizaga Aznarán, quienes contarán con mejores espacios, mobiliario renovado y recursos tecnológicos.