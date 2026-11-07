Ministerio de Salud refuerza la vacunación contra el dengue en la región Loreto

Como parte de las acciones para fortalecer la prevención y el control del dengue en el país, la viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Dra. María Cuba Fuentes, encabezó una comitiva de profesionales de la salud que supervisó el desarrollo de las jornadas de vacunación en Loreto.

Durante su visita, las autoridades del Minsa llegaron a la Institución Educativa N.° 601374 Simón Bolívar, ubicada en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas. Allí se implementó un punto de vacunación que contó con 132 dosis para inmunizar a escolares mayores de 10 años. Este distrito es uno de los tres ámbitos priorizados para la vacunación contra el dengue en la región.

Loreto registra un acumulado de 3607 casos de dengue. Frente a este escenario, el Minsa ha destinado a la región cerca de 50,000 dosis de vacunas contra el dengue, de las cuales 15 063 ya se han administrado.

“Estamos en esta institución educativa para vacunar a nuestros niños. Quiero destacar y agradecer el trabajo de los agentes comunitarios, del personal de enfermería y de los docentes, quienes cumplen un papel fundamental al promover la vacunación y dar el ejemplo a los escolares. De esta manera, contribuimos a prevenir las complicaciones que puede ocasionar el dengue y que, en muchos casos, requieren hospitalización”, señaló la viceministra.

Vacunación para prevenir otras enfermedades

Durante la jornada también se destacó la importancia de la vacunación contra el sarampión y el virus del papiloma humano (VPH). En lo que va del año, el Minsa ha administrado 32 071 dosis de la vacuna contra el VPH.

“También debemos vacunarnos contra el sarampión y el virus del papiloma humano. Es importante estar protegidos frente a todas estas enfermedades. Por ello, exhortamos a la población a acudir a los establecimientos de salud y completar sus esquemas de vacunación. Muchas enfermedades pueden prevenirse mediante las vacunas, que están disponibles y cuentan con personal de salud capacitado para su aplicación”, enfatizó Cuba Fuentes.

Coordinación con autoridades regionales

Como parte de la agenda de trabajo, la comitiva del Minsa se reunió con el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez. Durante el encuentro, se abordaron las principales necesidades sanitarias de la región y las acciones necesarias para ampliar el acceso a atenciones especializadas en beneficio de la población.

Asimismo, la viceministra de Salud Pública supervisó los establecimientos de salud San Juan de Miraflores, Túpac Amaru y América, así como al Centro de Salud Mental Comunitario de Iquitos y el Centro Hemodador - Banco de Sangre tipo II de Iquitos.

Estas acciones forman parte del trabajo articulado del Minsa con las autoridades regionales y los equipos de salud para ampliar la cobertura de vacunación, fortalecer los servicios sanitarios y brindar atención oportuna y de calidad a la población de Loreto.