Barranca: choque de camioneta con tráiler deja un muerto y seis heridos de consideración



Según primeros informes, un muerto y seis heridos dejó la tarde de ayer el choque de una camioneta y un tráiler en el kilómetro 193 de la Panamericana Norte, en la provincia de Barranca, región Lima.

Los heridos, cuatro hombres y dos mujeres, fueron trasladados al hospital de Barranca, donde los evaluaron; cuatro quedaron internados debido a sus lesiones, dos recibieron el alta médica horas después.

FIERROS RETORCIDOS

El cuerpo del fallecido quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la camioneta; tras varios minutos, los bomberos lograron liberarlo. Tras las diligencias correspondientes, fue trasladado a la morgue.

Las circunstancias que provocaron la colisión aún están por esclarecerse y son materia de investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional. La identidad del fallecido no fue revelada.