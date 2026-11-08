Sujeto fue asesinado a balazos en una cevichería de Piura: ataque dejó también un herido grave

Dos sicarios, que se movilizaban en un mototaxi, ingresaron la tarde de ayer a la cevichería “Rubí”, en la ciudad de Chulucanas, región Piura, y dispararon contra dos amigos que en una mesa bebían unas cervezas. El atentado dejó un muerto y un herido grave.

Producto del ataque, Martín E. G., de 23 años, natural de Lima y dedicado a trabajos de albañilería, recibió dos impactos de bala en el abdomen y quedó gravemente herido. Fue trasladado inmediatamente al hospital de Chulucanas, pero llegó sin vida.

AJUSTE DE CUENTAS

En tanto, Juan C. E., de 39 años, también resultó gravemente herido tras recibir dos impactos de bala en la cabeza y el tórax. Por su delicado estado de salud, fue trasladado en una ambulancia a un hospital de Piura, donde permanece internado.

Peritos de la Policía Nacional llegaron a la zona del crimen para recoger indicios y evidencias con la finalidad de esclarecer las circunstancias del violento suceso. Por las características del ataque, se sospecha que se trata de un ajuste de cuentas.