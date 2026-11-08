Piura: capturan a integrantes de “La Dinastía del Norte” dedicados a extorsionar comerciantes

Agentes del Comando Unificado desarticularon la banda criminal “La Dinastía del Norte”, integrada por tres sujetos que fueron intervenidos en poder de dos armas de fuego, artefactos explosivos y municiones de distintos calibres.

Los criminales fueron intervenidos en una casa de la urbanización Santa Rosa, en Sullana, región Piura; ellos fueron identificados como Juan A. (27), alias “Juancin”; Víctor A. (39), alias “Maluma”; y Jefferson S. (22), alias “Carón”.

PLANCHAS DE STICKERS

Los intervenidos son indagados por tenencia ilegal de armas de fuego y material explosivo. Se les decomisó dos pistolas, cuatro cartuchos de dinamita, 95 municiones de diferente calibre y tres cacerinas de diferentes capacidades.

En la vivienda también encontraron planchas de stickers con el logotipo de “La Dinastía del Norte”, que colocarían a los negocios que extorsionaban; este elemento será incorporado a las diligencias para profundizar las investigaciones.