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Hace 2 horas

Piura: capturan a integrantes de “La Dinastía del Norte” dedicados a extorsionar comerciantes

Se les decomisó dos pistolas, cuatro cartuchos de dinamita, 95 municiones de diferente calibre y tres cacerinas de diferentes capacidades.

Foto Andina



Agentes del Comando Unificado desarticularon la banda criminal “La Dinastía del Norte”, integrada por tres sujetos que fueron intervenidos en poder de dos armas de fuego, artefactos explosivos y municiones de distintos calibres.

Los criminales fueron intervenidos en una casa de la urbanización Santa Rosa, en Sullana, región Piura; ellos fueron identificados como Juan A. (27), alias “Juancin”; Víctor A.  (39), alias “Maluma”; y Jefferson S. (22), alias “Carón”.

PLANCHAS DE STICKERS

Los intervenidos son indagados por tenencia ilegal de armas de fuego y material explosivo. Se les decomisó dos pistolas, cuatro cartuchos de dinamita, 95 municiones de diferente calibre y tres cacerinas de diferentes capacidades.

En la vivienda también encontraron planchas de stickers con el logotipo de “La Dinastía del Norte”, que colocarían a los negocios que extorsionaban; este elemento será incorporado a las diligencias para profundizar las investigaciones.


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