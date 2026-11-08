Tacna: separan a fiscal adjunto que fue intervenido conduciendo en estado de ebriedad

El abogado Roberto Franco (41) fue retirado del cargo de fiscal adjunto de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos del distrito fiscal Tacna, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 3536-2026-MP-FN.

La medida se tomó tras conocerse que policías del distrito de Pocollay detuvieron a Franco Condori la madrugada del miércoles 4 por conducir en estado de ebriedad y por presuntamente poner cierta resistencia a la intervención.

Tras conocerse el incidente, la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Tacna comunicó a Lima sobre la detención del fiscal Roberto Franco, de acuerdo con lo que señala el acta de intervención policial, informa Correo.

SANCIÓN DE AMONESTACIÓN

En el informe enviado a la Fiscalía de la Nacional se adjuntó un reporte de quejas y denuncias, emitido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, en el que se advierte que el abogado Franco Condori registra siete quejas,

De ellas, tres están concluidas, con una sanción de amonestación y otras en trámite. Tras la evaluación, el Ministerio Público considera que el acto de Franco no es propio del perfil que se exige a los fiscales para el ejercicio de la función.