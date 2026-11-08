Produce autoriza pesca exploratoria de sardina en el litoral peruano por hasta 15 días

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) la ejecución de una pesca exploratoria del recurso sardina por un periodo de hasta 15 días calendario, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N.° 00399-2026-PRODUCE, publicada en el diario oficial El Peruano.

La actividad se desarrollará entre las 0.5 y 5 millas náuticas de la costa peruana, con el propósito fundamental de determinar la distribución espacial, la estructura de tallas y el estado reproductivo de la especie en el contexto del fenómeno El Niño 2026-2027.

En esta investigación participarán embarcaciones pesqueras artesanales de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega, las cuales deben contar con permiso de pesca y habilitación sanitaria vigentes, además de estar incluidas en el listado que publicará Produce.

Solicitud de inscripción

Los armadores interesados deben solicitar su inscripción en la Dirección General de Pesca Artesanal dentro de las 72 horas siguientes a la entrada en vigencia de la norma, y las operaciones iniciarán a las 00:00 horas del día posterior a la publicación de las naves autorizadas, correspondiéndole al Imarpe el monitoreo, la recopilación de datos biológicos y la facultad de recomendar suspensiones por razones de conservación.

Requisitos de trazabilidad y condiciones de participación

La normativa establece que las embarcaciones participantes deben cumplir estrictas condiciones de control y trazabilidad, lo que incluye el registro obligatorio de las faenas mediante una bitácora de pesca, la entrega de al menos 30 ejemplares enteros de sardina para fines de investigación y la facilitación del trabajo de los observadores científicos a bordo.

Asimismo, el ministerio precisó que la intervención en esta actividad no otorga derechos de acceso definitivo a la pesquería ni amplía los permisos de pesca existentes. Los armadores que incumplan las disposiciones establecidas serán excluidos de la investigación, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes que apliquen las autoridades.