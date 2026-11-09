Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 4.8 se registró en Loreto

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este lunes 9 de noviembre en Loreto, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 5:23 a. m. y causó alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro se ubicó en la provincia de Alto Amazonas.

Aunque el movimiento sorprendió a los pobladores, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. Si no es posible abandonar el inmueble, es importante ubicarse en una zona segura interna. También recomienda contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.