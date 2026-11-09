Cuatro personas perdieron la vida en accidentes registrados en vías de Puno

Choques frontales y despistes provocaron cuatro muertes en diferentes carreteras de la región. El último accidente ocurrió en la vía Juliaca-Cusco, a la altura de Mucra.

Una jornada trágica se vivió este domingo en las carreteras de la región Puno, donde se reportaron varios accidentes de tránsito que dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos un herido de gravedad.

El primer siniestro ocurrió durante la madrugada en la vía Juliaca-Huancané, a la altura de Ayabacas. En ese punto, un vehículo impactó violentamente contra una vivienda, provocando la muerte de una persona y dejando a otra gravemente herida.

Horas después, se registraron otros accidentes en las vías Puno-Larakeri y Azángaro-Asillo. En ambos casos, los conductores de motocicletas perdieron la vida tras colisionar con otro vehículo y sufrir un despiste, respectivamente.

ACCIDENTES FATALES EN VÍAS DE PUNO

El segundo accidente ocurrió en el kilómetro 26+500 de la carretera Puno-Larakeri, donde una motocicleta chocó frontalmente contra un camión. Producto del fuerte impacto, el conductor de la unidad menor, identificado como Elisban P., falleció de manera instantánea.

El tercer siniestro se produjo en la vía Interoceánica, en el tramo Azángaro-Asillo, a la altura de la comunidad de Chaccocunca. En ese lugar, un adolescente de 17 años, identificado como Dayer G. G., perdió la vida luego de que la motocicleta que conducía sufriera un despiste.

CONDUCTOR MURIÓ TRAS CHOQUE EN LA VÍA JULIACA-CUSCO

El último accidente ocurrió durante la noche del domingo en la carretera Juliaca-Cusco, a la altura de Mucra. Un automóvil de placa X5H-670 colisionó frontalmente contra una camioneta con matrícula D1V-938.