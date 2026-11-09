Bus aplasta a trabajador que realizaba mantenimiento en plena carretera en Chanchamayo

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del accidente laboral.

Mientras realizaba trabajos de mantenimiento mecánico, un trabajador de transporte interprovincial murió aplastado por un bus en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. La víctima fue identificada como Marco Antonio Cajas García, de 45 años, quien laboraba para la empresa Expreso Internacional, que cubre rutas en la Selva Central.

La tragedia ocurrió a la altura del grifo Confort, en la salida de Pichanaqui hacia Satipo, en la carretera Marginal. Según las primeras indagaciones, la unidad se estacionó a un lado de la vía debido a una aparente falla mecánica.

POLICÍA INVESTIGA LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE LABORAL

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar, constataron el fallecimiento del trabajador y procedieron a aislar la zona para recoger las evidencias y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el fatal desenlace.

Asimismo, se comunicó el hecho al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. Tras el hecho algunos testigos indicaron que la víctima era conductor de la unidad y otros que se desempeñaba como ayudante.

INVESTIGAN SI SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Por otro lado, se viene realizando las diligencias donde se busca establecer si se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para realizar trabajos debajo de la unidad y si se cumplieron los protocolos de mantenimiento vehicular.