Ciencia y tecnología fortalecen la prevención ante posibles impactos del fenómeno El Niño

El Perú incorpora nuevas herramientas científicas y tecnológicas para prevenir los efectos del fenómeno El Niño. En agosto, el Senamhi presentó su red de estaciones meteorológicas interconectadas, mientras que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) expuso un sistema basado en radares para monitorear y pronosticar lluvias intensas e inundaciones.

En el sector productivo, el Inictel-UNI presentó avances en sistemas de comunicación para alertas tempranas y el uso de inteligencia artificial para detectar enfermedades en cultivos. Por su parte, el Senasa mostró herramientas para pronosticar plagas como la mosca de la fruta. En noviembre, también se presentó una tecnología que combina información del Perú-SAT e inteligencia artificial para identificar zonas vulnerables de Lima Metropolitana.

Drones e inteligencia artificial para anticipar emergencias

Los drones permiten obtener imágenes aéreas de zonas afectadas, mientras que los sistemas de inteligencia artificial ayudan a identificar infraestructura, evaluar daños y generar alertas. A estas herramientas se suma Google Flood Hub, que permite anticipar posibles inundaciones fluviales en más de 100 países, incluido el Perú. Actualmente, los ríos monitoreados en el país registran el nivel verde.

Asimismo, Facebook Disaster Maps utiliza datos agregados y anonimizados de geolocalización para brindar información durante emergencias. La plataforma también cuenta con la función «Respuesta ante emergencias», que permite a los usuarios informar si se encuentran a salvo.