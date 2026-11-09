Amplían inscripción para asistir a misa del papa León XIV en Las Palmas

Los fieles que aún no han conseguido entradas para la misa que ofrecerá el papa León XIV en Lima tendrán más tiempo para registrarse. El Arzobispado de Lima anunció la ampliación del periodo de inscripción para la celebración eucarística que se realizará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco.

La decisión responde a la gran cantidad de solicitudes recibidas a través de la plataforma Ticketmaster. Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado, informó que las inscripciones están próximas a alcanzar el millón, lo que refleja el interés de los asistentes por participar en este encuentro religioso.

La extensión del plazo permitirá que más personas puedan completar el procedimiento y solicitar sus boletos gratuitos. La convocatoria está dirigida tanto a fieles peruanos como a visitantes extranjeros que esperan asistir a la misa del pontífice durante su visita apostólica al país.

La celebración en Las Palmas será una de las principales actividades de la agenda del papa León XIV en Lima y congregará a miles de personas para participar en la última misa multitudinaria del Santo Padre antes de concluir su recorrido por el Perú.