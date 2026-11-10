Lambayeque: dirigente de comunidad campesina fue asesinado a balazos por sicarios en moto

Familia exige la captura de criminales. Un agricultor identificado como José Llontop, de 68 años, fue asesinado anoche a balazos en la vía El Jebe, cerca de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Motupe, Lambayeque.

La víctima, que también era dirigente de la comunidad campesina de Motupe, fue atacada por dos sicarios que se movilizaban en una moto. Los criminales, sin mediar palabra, le dispararon en la cabeza, el hombre falleció en el acto.

CAPTURA INMEDIATA

Al momento del ataque, el agricultor estaba acompañado de dos personas que resultaron ilesas. Por lo que se presume que el objetivo era el dirigente que llevaba varios años en el cargo. Se desconocen los motivos del asesinato.

Debido a la oscuridad de la zona, los acompañantes de la víctima señalaron que no pudieron ver la cara de los sicarios. La familia del agricultor, entre lágrimas, pidió la captura inmediata de los criminales.