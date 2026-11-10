Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 4.1 se registró en Huánuco

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este martes 10 de noviembre en Huánuco, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:23 a. m. y causó alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 124 kilómetros. Aunque el movimiento sorprendió a los pobladores, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Durante el movimiento, es importante ubicarse en una zona segura interna. Una vez que haya terminado, se debe evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras externas previamente identificadas. También se recomienda contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.