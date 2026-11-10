Joven es detenido tras mantener cautiva a menor y exigir dinero a sus familiares en Huancayo

La intervención policial permitió liberar a la adolescente en el distrito de Chilca. En otro operativo, dos mujeres de 84 y 77 años fueron detenidas por una presunta usurpación de terreno.

Una adolescente de 17 años fue rescatada por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, luego de permanecer retenida contra su voluntad en un inmueble del distrito de Chilca, en la región Junín.

La menor había sido trasladada desde la localidad de Huayllahuara, en Huancavelica, y sus captores exigían a sus familiares el pago de 7 mil soles a cambio de su liberación. El caso fue descubierto luego de que el hermano de la víctima presentara una denuncia ante las autoridades policiales y alertara sobre su desaparición.

Según informó, después del viaje de la adolescente con destino a Huancayo, sus familiares comenzaron a recibir llamadas y un video intimidante en el que se observaba a la menor con las manos y los pies atados, mientras desconocidos exigían dinero para dejarla en libertad.

RESCATAN A MENOR Y DETIENEN A PRESUNTO SECUESTRADOR

El intervenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes por los presuntos delitos de secuestro y extorsión en grado de tentativa.

La denuncia del hermano de la víctima y el material audiovisual enviado por los presuntos captores fueron elementos importantes para orientar las acciones policiales. Gracias a la coordinación entre los agentes y los parientes de la menor.

DETIENEN A DOS ADULTAS MAYORES

En un segundo caso registrado en la región Junín, dos mujeres de 84 y 77 años, identificadas como Teodora y Amelia, fueron detenidas por efectivos de la Comisaría Rural de Huayucachi, tras ser denunciadas por presuntamente intentar apropiarse de un terreno ajeno bajo la modalidad de usurpación agravada.