Papa León XIV: Ejército despliega plan de seguridad para desplazamiento del pontífice en provincias

El Ejército del Perú puso en marcha la operación “León del Norte”, destinada a garantizar el desplazamiento del papa León XIV durante sus actividades en las regiones de Lambayeque y Cajamarca, el 13 y 14 de noviembre, respectivamente.

Como primera medida, 1000 militares apoyarán a la Policía Nacional en la seguridad de las actividades programadas en la Plaza de Armas y el distrito de Zaña, en Chiclayo, y Santa Cruz de Succhabamba, una comunidad de Cajamarca.

Asimismo, los policías contarán con 20 camiones militares todoterreno para facilitar su traslado, así como unas 500 camas para su uso en el Fuerte Cáceres. Además, en dicho lugar se habilitó un estacionamiento para más de 3000 vehículos.

PRIMEROS AUXILIOS

Asimismo, el colegio militar Elías Aguirre alojará a 800 personas, entre brigadistas de salud, integrantes del coro y orquesta que arribarán a Chiclayo para participar en la misa que celebrará el papa León XIV en las Pampas de Pimentel.

Igualmente, se instalará un puesto médico en el Fuerte Cáceres para brindar los primeros auxilios y se habilitará un almacén para recibir un millón de botellas de agua donadas para el día de la misa de su santidad, informa Andina.