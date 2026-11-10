Arequipa: 336 pacientes con cáncer esperan hasta cinco meses por tratamiento de radioterapia en EsSalud

La Red Asistencial Arequipa recibió más de S/ 2.5 millones para garantizar el mantenimiento del equipo; sin embargo, la contratación seguía pendiente durante la inspección realizada en octubre.

Un total de 336 pacientes oncológicos de EsSalud permanecen en lista de espera para recibir tratamiento de radioterapia en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, situación que activó la alerta sanitaria en la región.

La situación fue advertida por la Contraloría General de la República, que identificó demoras de entre cuatro y cinco meses para acceder a este procedimiento, debido a las constantes fallas del acelerador lineal utilizado para tratar a personas con cáncer.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 20479-2026-CG/GRAR-SVC, el equipo fue instalado en 2009 y superó su vida útil en mayo de 2024. Además, entre enero de 2025 y el 21 de octubre de 2026 acumuló 165 días de inoperatividad por desperfectos técnicos.

PACIENTES SON DERIVADOS A CLÍNICAS PRIVADAS

Tras la paralización de las actividades, EsSalud ha recurrido a establecimientos privados para atender parte de la demanda de radioterapia, que según reportes de lo que va del 2026, la institución emitió 44 órdenes de servicio a favor de una clínica particular, por un monto acumulado de S/ 1 millón 508 mil 100.

Asimismo, la situación genera preocupación debido a que las interrupciones del servicio afectan a personas que necesitan continuar con sus tratamientos oncológicos.

ACELERADOR LINEAL OPERA SIN CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Por otro lado, la Contraloría también advirtió que el acelerador lineal permanece sin contrato de mantenimiento preventivo y correctivo desde hace un año, pese a que en junio se asignaron S/ 2 millones 516 mil 700 para este servicio. Esta situación habría contribuido a que el equipo acumulara 117 días de paralización entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, con interrupciones de hasta 52 días consecutivos.